Primo Maggio a Taranto, Di Cuia: “Indegna strumentalizzazione, offesa la città”
“Il concerto del Primo Maggio di Taranto è stato trasformato da Festa del Lavoro a festa della faziosità: sullo sfondo del palco, infatti, è stata accostata l’immagine del premier Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini.
Una strumentalizzazione indegna, un’occasione persa per un evento che dovrebbe rappresentare un momento di festa e di riflessione, non di imbarbarimento del dibattito politico. Un gesto che ha offeso tutta la città”.