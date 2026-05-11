TRAC lancia il bando per 8 residenze artistiche dedicate agli artisti pugliesi

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BARI - Il TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato come Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025–2027, ha pubblicato un nuovo bando per l’ospitalità di 8 residenze artistiche rivolte ad artiste e artisti pugliesi dello spettacolo dal vivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la creatività e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici del settore teatrale in una fase definita di particolare fragilità per il sistema regionale, offrendo spazi, tempi e strumenti concreti di produzione e ricerca.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a compagnie e artisti con sede in Puglia, attivi sul territorio regionale o interessati a utilizzare la residenza come occasione per rafforzare il legame con la propria area di origine. I progetti selezionati saranno ospitati nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2027.

Tra i criteri di valutazione è prevista una particolare attenzione alla connessione con il territorio e alla capacità dei progetti di generare momenti di incontro con il pubblico, come prove aperte, studi, anteprime o attività dedicate a specifiche fasce di spettatori.

Cosa prevede la residenza

I poli del TRAC metteranno a disposizione per ciascun progetto:

  • uno spazio teatrale attrezzato per 10 giorni (anche non consecutivi)
  • tutoraggio artistico, tecnico e organizzativo da parte delle compagnie del centro
  • accompagnamento del collettivo Theatron 2.0
  • supporto organizzativo per eventuali incontri con il pubblico
  • alloggio, se necessario, durante il periodo di residenza
  • sostegno alla produzione, quantificato a partire da una base di 2.000 euro
  • supporto tecnico e logistico anche da remoto, se richiesto

possibile inserimento dei progetti nella programmazione FOCUS TRAC o in percorsi dedicati a scuole e famiglie

Ogni residenza potrà svolgersi in uno o più poli del circuito per una durata complessiva di 10 giorni.

Modalità di candidatura

Le candidature devono essere inviate via email a coordinamento@tracresidenzeteatrali.it, con oggetto “CANDIDATURA_RESIDENZE ARTISTI PUGLIESI”, allegando la documentazione richiesta.

La scadenza è fissata alla mezzanotte del 31 maggio 2026, mentre gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 15 giugno 2026 e successivamente pubblicati sul sito ufficiale del progetto.

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito del TRAC.

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