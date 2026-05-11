TRAC lancia il bando per 8 residenze artistiche dedicate agli artisti pugliesi

BARI - Il TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato come Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025–2027, ha pubblicato un nuovo bando per l’ospitalità dirivolte ad artiste e artisti pugliesi dello spettacolo dal vivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la creatività e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici del settore teatrale in una fase definita di particolare fragilità per il sistema regionale, offrendo spazi, tempi e strumenti concreti di produzione e ricerca.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a compagnie e artisti con sede in Puglia, attivi sul territorio regionale o interessati a utilizzare la residenza come occasione per rafforzare il legame con la propria area di origine. I progetti selezionati saranno ospitati nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2027.

Tra i criteri di valutazione è prevista una particolare attenzione alla connessione con il territorio e alla capacità dei progetti di generare momenti di incontro con il pubblico, come prove aperte, studi, anteprime o attività dedicate a specifiche fasce di spettatori.

Cosa prevede la residenza

I poli del TRAC metteranno a disposizione per ciascun progetto:

uno spazio teatrale attrezzato per 10 giorni (anche non consecutivi)

tutoraggio artistico, tecnico e organizzativo da parte delle compagnie del centro

accompagnamento del collettivo Theatron 2.0

supporto organizzativo per eventuali incontri con il pubblico

alloggio, se necessario, durante il periodo di residenza

sostegno alla produzione, quantificato a partire da una base di 2.000 euro

supporto tecnico e logistico anche da remoto, se richiesto



