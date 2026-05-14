'Genitori e minori, diritti e responsabilità': a Lecce incontro con la Procuratrice Capo Simona Filoni per la scuola per genitori 'La vita è adesso'



LECCE - Domani alle ore 18.30, presso masseria Tagliatelle a Lecce, si terrà l’incontro pubblico dal titolo "Genitori e minori, diritti e responsabilità", promosso dalla scuola per genitori "La vita è adesso" e organizzato dall’associazione "Le vie dei colori". - Domani alle ore 18.30, presso masseria Tagliatelle a Lecce, si terrà l’incontro pubblico dal titolo "Genitori e minori, diritti e responsabilità", promosso dalla scuola per genitori "La vita è adesso" e organizzato dall’associazione "Le vie dei colori".





Protagonista dell’appuntamento sarà la dott.ssa Simona Filoni, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce,





L’incontro sarà dedicato ai diritti dei minori e alle responsabilità genitoriali, con un approfondimento sul ruolo educativo della famiglia e sulle sfide contemporanee legate alla crescita dei più giovani, anche alla luce delle nuove fragilità sociali e relazionali.





L’iniziativa si propone come momento di confronto tra mondo scolastico, giuridico e educativo, con l’obiettivo di offrire strumenti di consapevolezza e lettura dei fenomeni che coinvolgono le nuove generazioni.





L’incontro è gratuito ed è rivolto a genitori, educatori e cittadini interessati ai temi della responsabilità educativa e della tutela dei minori.