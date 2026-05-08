Governo, Congedo (FdI): 'Con Governo Meloni rischio povertà ai minimi storici'

"Mentre il Partito Democratico continua a terrorizzare i cittadini dicendo che con il Governo Meloni ci sono più poveri a smentirli arrivano come sempre i dati Istat. È proprio con il Governo Meloni, infatti, che si è registrato il minimo delle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale da quando sono cominciate le cosiddette ‘serie storiche’. La vera notizia è che questo risultato è stato raggiunto non con misure spot o assistenzialistiche come il Reddito di Cittadinanza, che non creava prospettive ma teneva i disoccupati paralizzati sul divano, ma con misure strutturali: creando posti di lavoro; promuovendo il salario giusto e il piano casa- una svolta per i veri poveri perché arriverà a rendere disponibili 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Si tratta di interventi che dimostrano una visione e la capacità di costruire il futuro della Nazione che fino a ora erano mancate".