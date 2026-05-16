'Guerra, Pace e Coscienza': a Bari un ciclo di incontri promosso dall’Associazione Fratelli Tutti



BARI - Nel mese di maggio l’Associazione “Fratelli Tutti”, attiva presso la Parrocchia di San Giuseppe, promuove una serie di incontri dedicati ai temi della pace, del dialogo interreligioso e delle dinamiche sociali e ambientali che interessano la città di Bari e il contesto internazionale. - Nel mese di maggio l’Associazione “Fratelli Tutti”, attiva presso la Parrocchia di San Giuseppe, promuove una serie di incontri dedicati ai temi della pace, del dialogo interreligioso e delle dinamiche sociali e ambientali che interessano la città di Bari e il contesto internazionale.





L’associazione, rappresentata da Michele Ferrigni, opera con l’obiettivo di osservare e approfondire le trasformazioni sociali del territorio, mantenendo al centro una visione cristiana orientata al confronto tra culture e religioni e alla costruzione della pace.





Il ciclo di eventi vedrà la partecipazione di relatori di grande esperienza accademica e pastorale. Interverranno il professor Imperato, docente di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, il professor Dammacco, docente di Diritto Ecclesiastico dello stesso ateneo, e don Antonio Lattanzio, referente ComEDIM della Diocesi di Bari-Bitonto.





Gli incontri saranno occasione di riflessione sui motivi economici e politici che spingono le nazioni verso i conflitti armati, sul ruolo della Chiesa nel passato e nel presente durante le guerre, e soprattutto sulla responsabilità personale e collettiva delle coscienze nella costruzione della pace.





L’iniziativa punta a coinvolgere l’intera cittadinanza barese, invitando i cittadini a partecipare numerosi agli appuntamenti e a contribuire al dibattito su temi di grande attualità e importanza sociale.





Gli incontri si terranno il 5 maggio, il 18 maggio e il 27 maggio presso la Parrocchia di San Giuseppe e la Parrocchia di Santa Croce.