I Friedkin e il piano Champions 2027: quanto vale oggi il brand giallorosso?



La visione dei Friedkin: solidità finanziaria e asset strategici



Alla base dell’approccio dirigenziale c’è uno stile gestionale unico nel suo genere perché incentrato soltanto sui dati e sugli atti concreti. Un connubio assai raro nella Serie A, dove la sovraesposizione mediatica e la risonanza delle dichiarazioni pubbliche catalizzano le attenzioni della stampa e delle tifoserie. In netta controtendenza, la leadership di Dan e Ryan Friedkin prevede una strategia comunicativa mirata e un controllo verticale sull’intera società sportiva.



Così le risorse vengono convogliate nelle iniziative che coinvolgono le infrastrutture, gli staff tecnici e i processi di internazionalizzazione del brand. Questo pragmatismo combacia in pieno col modello gestionale Alla base dell’approccio dirigenziale c’è uno stile gestionale unico nel suo genere perché incentrato soltanto sui dati e sugli atti concreti. Un connubio assai raro nella Serie A, dove la sovraesposizione mediatica e la risonanza delle dichiarazioni pubbliche catalizzano le attenzioni della stampa e delle tifoserie. In netta controtendenza, la leadership di Dan e Ryan Friedkin prevede una strategia comunicativa mirata e un controllo verticale sull’intera società sportiva.Così le risorse vengono convogliate nelle iniziative che coinvolgono le infrastrutture, gli staff tecnici e i processi di internazionalizzazione del brand. Questo pragmatismo combacia in pieno col modello gestionale private equity adottato dai fondi che investono nelle squadre di calcio con l’intento di riorganizzarle e farle crescere. Un processo che i Friedkin hanno intrapreso in seguito all’iniezione dei capitali indispensabili per la ristrutturazione del debito e la stabilizzazione finanziaria della AS Roma.



L’era di Gasperini: far crescere il valore della rosa sul campo



La guida tecnica prescelta per il rilancio del club giallorosso è un allenatore di grande esperienza e il principale fautore in Italia di un gioco intenso, spregiudicato e innovativo. Gian Piero Gasperini propone uno schema offensivo basato su duelli individuali a tutto campo, pressing elevato, marcature a uomo e rapide verticalizzazioni. I difensori impostano le azioni e coinvolgono gli esterni, così vengono creati gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e per le giocate dei trequartisti posizionati dietro la punta centrale.



Il dossier Pietralata: lo stadio come motore della valutazione aziendale



L’innovativo progetto finanziato dai Friedkin con un investimento da un miliardo di euro prevede la costruzione della curva più grande mai vista in Europa e una capienza complessiva di circa 60.000 posti. Il sito individuato per il nuovo stadio della AS Roma è il quartiere di Pietralata, situato nell’area nord-orientale della capitale e collegato al resto della città dalla linea B della metropolitana. Qui sorgerà l’impianto con una facciata esterna ispirata all’architettura classica romana e un’avveniristica copertura sospesa in acciaio.



Nella visione dei Friedkin il nuovo stadio rappresenta il pilastro del processo di rilancio e il principale asset strategico del brand giallorosso perché gli impianti sportivi agevolano la transizione da club calcistico locale a potenza sportiva internazionale. Al termine dei lavori, la società gestirà in prima persona gli incassi delle biglietterie e dei diritti pubblicitari. Senza dimenticare l’incremento di valore apportato dal patrimonio immobiliare di proprietà e la rilevanza del nuovo stadio per la valutazione aziendale del club.



Sicurezza e digitalizzazione: il nuovo rapporto con i fan



Il nuovo sito della AS Roma propone una sezione completamente rinnovata riservata alla piattaforma e-commerce ufficiale. L’interfaccia è stata ridisegnata per consentire una navigazione più fluida e velocizzare l’acquisto degli articoli da dispositivi mobili, ma la novità più interessante riguarda l’esperienza d’uso personalizzata. I tifosi vengono coinvolti con la digitalizzazione dei servizi dedicati agli appassionati e l’espansione dell’intera infrastruttura online del club. Per promuovere il club a livello globale vengono lanciate delle iniziative che abbattono i confini geografici e favoriscono la diffusione di contenuti su misura, ma per collegarsi dall’estero in tutta sicurezza è necessaria la Il nuovo sito della AS Roma propone una sezione completamente rinnovata riservata alla piattaforma e-commerce ufficiale. L’interfaccia è stata ridisegnata per consentire una navigazione più fluida e velocizzare l’acquisto degli articoli da dispositivi mobili, ma la novità più interessante riguarda l’esperienza d’uso personalizzata. I tifosi vengono coinvolti con la digitalizzazione dei servizi dedicati agli appassionati e l’espansione dell’intera infrastruttura online del club. Per promuovere il club a livello globale vengono lanciate delle iniziative che abbattono i confini geografici e favoriscono la diffusione di contenuti su misura, ma per collegarsi dall’estero in tutta sicurezza è necessaria la valutazione di una VPN dotata di crittografia avanzata e una rete di rapidi server.



Affidabilità nel gioco online: l’importanza di siti di scommesse sicuri e casinò online



Le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) attestano la totale conformità legale delle piattaforme di gambling. Così gli utenti possono accedere in tutta sicurezza sia ai casinò online che ai siti di scommesse autorizzati perché i controlli vengono eseguiti per garantire l’incorruttibilità e la trasparenza dei giochi. L’affidabilità è divenuta una priorità nel settore dell’intrattenimento digitale e le certificazioni forniscono una maggiore tutela agli utenti che accedono alle piattaforme di gambling.



Con la ristrutturazione dei brand sportivi sono cresciute anche le aspettative dei tifosi nei confronti della web economy, ma la fiducia richiede un’accurata valutazione delle opzioni disponibili online. Un’attività imprescindibile da adempiere con delle apposite guide, Le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) attestano la totale conformità legale delle piattaforme di gambling. Così gli utenti possono accedere in tutta sicurezza sia ai casinò online che ai siti di scommesse autorizzati perché i controlli vengono eseguiti per garantire l’incorruttibilità e la trasparenza dei giochi. L’affidabilità è divenuta una priorità nel settore dell’intrattenimento digitale e le certificazioni forniscono una maggiore tutela agli utenti che accedono alle piattaforme di gambling.Con la ristrutturazione dei brand sportivi sono cresciute anche le aspettative dei tifosi nei confronti della web economy, ma la fiducia richiede un’accurata valutazione delle opzioni disponibili online. Un’attività imprescindibile da adempiere con delle apposite guide, come questa recensione dedicata ai siti di scommesse più sicuri e trasparenti. Gli utenti esigono dei siti autorizzati e con delle rigide caratteristiche strutturali perché l’affidabilità è l’elemento cardine dell’intrattenimento digitale.



Conclusione: verso un brand da un milione di euro



La solidità finanziaria rappresenta la base del progetto di crescita dei Friedkin. Dopo aver stabilizzato le finanze, il focus si concentra sulla guida tecnica e sul nuovo stadio di Pietralata, due elementi chiave per valorizzare la rosa e rafforzare il brand giallorosso. L’obiettivo è consolidare la presenza in Champions League e costruire una squadra capace di entrare tra i primi 10 club al mondo per prestigio e risultati.

Un forte impegno finanziario e una strategia gestionale lungimirante distinguono i Friedkin. Il gruppo statunitense punta a rilanciare la AS Roma attraverso una rosa più competitiva e una maggiore stabilità economica. L’obiettivo è garantire una presenza costante in Champions League dal 2027 e valorizzare il brand in vista del centenario del club.