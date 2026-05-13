Il Libro Possibile 2026: 25 anni di festival tra Polignano a Mare e Vieste

BARI - È stata presentata al Circolo della Vela Bari la 25ª edizione de Il Libro Possibile, uno dei principali eventi culturali estivi in Puglia, che nel 2026 celebra il proprio venticinquennale con un’edizione “antologica”.

Dopo l’anteprima internazionale a Londra, il festival torna nelle sedi storiche di Polignano a Mare (8–11 luglio) e Vieste (21–25 luglio), con oltre 300 ospiti nazionali e internazionali attesi in dieci giorni di incontri, dibattiti e presentazioni.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Discorso all’umanità”, ispirato al celebre monologo finale del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, assunto come chiave di lettura per affrontare questioni contemporanee come crisi democratiche, conflitti, trasformazioni tecnologiche e fragilità sociali.

La direttrice artistica Rosella Santoro ha definito il tema un invito alla responsabilità culturale e civile, sottolineando il ruolo del festival come spazio di confronto pubblico e partecipazione.

Tra gli interventi istituzionali, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha evidenziato il valore del festival come strumento di promozione culturale e territoriale, mentre l’assessore regionale al turismo Graziamaria Starace ha collegato il tema del festival a quello del turismo responsabile e sostenibile.

Il sindaco metropolitano di Bari Vito Leccese ha richiamato il ruolo del festival nella costruzione di una comunità culturale ampia e partecipata, mentre il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri e il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti hanno sottolineato il legame consolidato tra il festival e i rispettivi territori.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 300 ospiti tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori e artisti, confermando il modello del festival come grande evento culturale diffuso, capace di coniugare divulgazione, spettacolo e dibattito pubblico nelle piazze estive pugliesi.