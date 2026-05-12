Indagine su I.CON, FINBA e altre società: la nota dell’avvocato Di Terlizzi

BARI - L’avvocato Domenico Di Terlizzi è intervenuto con una nota in merito all’invito a comparire davanti al GIP rivolto alle persone indagate nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge le società I.CON S.r.l., FINBA S.p.A., Strade e Condotte S.p.A., Beton Impianti S.r.l., Ecoambiente S.r.l. e IM.CO. S.p.A..

Nel suo intervento, il legale ha confermato la piena fiducia nella magistratura, sottolineando la convinzione che già in sede di interrogatorio possano essere chiariti tutti gli aspetti oggetto di contestazione.

La fase istruttoria prosegue quindi con l’ascolto degli indagati davanti al giudice per le indagini preliminari, passaggio ritenuto centrale per la definizione del quadro accusatorio.