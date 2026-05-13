L’autenticità dietro le sei corde: Michele Capraro si racconta in ''It's Me''













La chiusura del disco è affidata a “The Black Page”, dove l’omaggio alla genialità nevrotica di Zappa viene declinato in una versione libera che alterna momenti di puro estro interpretativo a rigorosi passaggi d’insieme. Con IT’S ME, Michele Capraro si racconta attraverso il linguaggio a lui più familiare: la musica. Questo album è il punto di arrivo (e insieme una nuova partenza) del suo percorso.



Al suo interno, più interessante della solida tecnica, vi è la consapevolezza. C’è dentro il ragazzo che sognava il palco, l’insegnante che ha costruito metodo e disciplina, il musicista che ha scelto di restare nel proprio solco anche quando sarebbe stato più semplice deviare. È un disco che parla di ambizione, di fatica e di sogni realizzati, con la lucidità di chi sa che il viaggio conta più della meta.



IT’S ME è un disco che dice con chiarezza: questa è la mia storia, questo è il mio suono. Non resta quindi che premere “play”. Potete immergervi nelle atmosfere di “IT’S ME” su tutte le principali piattaforme di streaming (Spotify, YouTube Music, Apple Music, TikTok, Amazon music, Tidal, Deezer, iTunes, Qobuz) e seguire il percorso artistico di Michele attraverso i suoi canali ufficiali.

Esistono momenti precisi che fungono da spartiacque nella vita di un musicista. Per Michele Capraro, quel momento ha il sapore di un freddo pomeriggio di novembre a San Severo e il suono graffiante di Highway to Hell.È in quella “folgorazione sulla via di Damasco” che risiede la genesi di “IT’S ME“, la prima fatica discografica del chitarrista pugliese (ma romano d’adozione), un lavoro che non è solo una raccolta di brani ma una vera e propria dichiarazione d’identità L’album arriva come il coronamento di un percorso fatto di sacrifici e radicali mutamenti: dai primi approcci autodidatti su una chitarra classica ricevuta in dono da suo padre la notte di Capodanno del 1991, fino al coraggioso trasferimento a Roma nel 2004.Quella di Michele è la storia di chi ha preferito la scommessa dell’arte alla sicurezza di un lavoro stabile, per inseguire una vocazione che oggi lo vede docente stimato e autore di ben tre metodi didattici. La sua formazione non è lineare ma stratificata. Parte dalla folgorazione adolescenziale per il rock e si raffina nell’incontro con il blues e con il linguaggio jazzistico delle grandi orchestre.A questo si aggiunge l’amore per la scrittura irregolare e provocatoria di Frank Zappa, capace di coniugare complessità e disciplina con ironia e libertà. Capraro si mette in gioco come arrangiatore e interprete attraverso un raffinato equilibrio di composizioni inedite e riletture d’autore, in un intreccio che definisce i contorni di un’estetica personale. Le tracce che ne derivano non sono semplici esercizi di stile ma frammenti di un percorso artistico che ha trasformato l’ascolto in vocazione e la vocazione in identità sonora.L’apertura è affidata a “Changes”, un brano che funge da bussola per l’intero disco. Qui la chitarra racconta la metamorfosi dell’autore: il distacco dalla provincia, il salto nel vuoto verso Roma e la resilienza di chi ha realizzato il sogno di una vita. In “Anche per te”, Capraro omaggia la grande canzone d’autore italiana, lasciando parlare solo le corde della sua chitarra.“The right accents” ci svela la passione per le sonorità jazz, esplorate con un gusto ricercato per l’accentazione e il fraseggio. “Stella by starlight” viene riletta in una chiave onirica e quasi surreale, trasformata in un ponte emotivo verso il ricordo dei propri nonni.“Slide Blues” è un viaggio mentale verso le radici del genere, mentre Rock’n roll comes from your soul riporta l’ascoltatore all’energia degli esordi. In “Stairway to HELL”, viene operata una destrutturazione coraggiosa, consapevole che certi classici non possono essere semplicemente copiati.