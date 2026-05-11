Tuttofood 2026: dalla Puglia a Milano con le aziende agroalimentari nel segno dell’autenticità e delle eccellenze DOP e IGP



Ha preso il via a Milano Tuttofood 2026, la fiera internazionale dedicata al comparto agroalimentare, con oltre 5mila espositori e buyer internazionali. Una vetrina strategica per la promozione delle produzioni di qualità certificate DOP e IGP e che vede la Regione Puglia presente fino al 14 maggio con 15 aziende. Ha preso il via a Milano Tuttofood 2026, la fiera internazionale dedicata al comparto agroalimentare, con oltre 5mila espositori e buyer internazionali. Una vetrina strategica per la promozione delle produzioni di qualità certificate DOP e IGP e che vede la Regione Puglia presente fino al 14 maggio con 15 aziende.





Una multipla sinergia attivata dal Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale con Unioncamere Puglia nel padiglione 7, e all’interno del padiglione 3, in collaborazione con AREPO – Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine.





L’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale parteciperà domani 12 maggio nell’area AREPO del padiglione 3 della FieraMilano dalle 12:30 alle 14:00, al talk dal titolo "PUGLIA IN TAVOLA. Identità, storie e futuro di una terra che sa di buono", dedicato alla politica del buon cibo e alle strategie regionali di promozione integrata delle eccellenze DOP e IGP.





Il confronto metterà al centro il nuovo Tavolo permanente del partenariato territoriale, strumento di concertazione tra istituzioni e Consorzi di tutela, nato per promuovere e difendere l’autenticità dei prodotti agroalimentari pugliesi, rafforzando il legame tra qualità certificata, benessere, biodiversità e identità culturale.





"Partecipare a Tuttofood significa continuare a investire nella promozione nazionale e internazionale delle nostre eccellenze agroalimentari e rafforzare il lavoro condiviso con associazioni, organizzazioni di produttori, Consorzi di tutela e sistema camerale - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Puglia -. La Puglia vuole affermare sempre di più il valore dell’autenticità delle proprie produzioni, sostenendo filiere che raccontano storia, identità e qualità certificata. Dall’olio extravergine ai cereali, fino alla trasformazione orticola, i nostri prodotti rappresentano un patrimonio economico e culturale che merita di essere promosso attraverso una visione comune, capace di unire territorio, sostenibilità, turismo esperienziale e innovazione".





Durante la giornata del 12 maggio spazio anche ad uno showcooking esperienziale dal tema "PUGLIA IN TAVOLA", pensato per valorizzare le produzioni agroalimentari pugliesi a marchio DOP, IGP e i prodotti contraddistinti dal marchio di qualità regionale "Prodotti di Qualità Puglia".





La proposta culinaria per Tuttofood a Milano sarà realizzata con Pane di Altamura DOP, Burrata di Andria IGP, Cipolla Bianca di Margherita IGP e confettura di Clementine del Golfo di Taranto IGP, con una serie di vini pugliesi in abbinamento, a rappresentare un racconto del territorio attraverso sapori autentici, qualità certificata e tradizione, con l’obiettivo di promuovere il legame tra eccellenze agroalimentari, identità territoriale e cultura del buon cibo.





La partecipazione a Tuttofood è stata attivata per confermare l’impegno capillare nella promozione delle produzioni identitarie pugliesi e nella valorizzazione delle filiere di qualità, a partire dall’olio extravergine di oliva e dai prodotti cerealicoli, fino alla trasformazione e alla commercializzazione di frutta e verdura, espressioni autentiche della biodiversità, della tradizione agricola e della capacità innovativa del territorio.





In vista della programmazione 2027-2029, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale punta inoltre a una piena integrazione tra agroalimentare e marketing territoriale, attraverso il potenziamento di enoturismo e oleoturismo, la valorizzazione di itinerari del gusto e la creazione di nuove esperienze immersive legate ai territori produttivi, ai borghi e ai luoghi della tradizione rurale pugliese.