Lecce, Banda protagonista: quattro gol in stagione e fiducia per il finale
FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante zambiano Lameck Banda si conferma una pedina importante per il US Lecce in questo campionato di Serie A, con quattro reti realizzate in 29 presenze.
Banda è andato a segno contro il Torino FC al “Via del Mare” nella tredicesima giornata di andata, contro la Juventus FC all’“Allianz Stadium” nella diciottesima giornata di andata, contro l’Udinese Calcio al “Via del Mare” nella ventiquattresima giornata e contro il Pisa SC all’“Arena Garibaldi” nella trentacinquesima giornata.
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Maccabi Petah Tikva FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya FC, Zesco United FC e Nkwazi FC.
Con la nazionale dello Zambia ha collezionato 22 presenze da titolare e 3 con l’Under 23.
Banda dovrebbe partire dal primo minuto anche nella sfida di sabato 9 maggio alle 20:45, quando il Lecce affronterà la Juventus FC al “Via del Mare” per la trentaseiesima giornata. Nel finale di stagione, l’obiettivo dei salentini resta la salvezza.