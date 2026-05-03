“Enarmonia, il Suono della Pace”: nasce l’Accademia Filarmonica Melos Aureum

VICO DEL GARGANO - Da maggio a luglio 2026 prende il via un itinerario concertistico di alto profilo artistico che unisce musica, ambiente e impegno sociale. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito, con inaugurazione domenica 10 maggio a Vico del Gargano.

Debutta ufficialmente l’Accademia Filarmonica Melos Aureum (A.F.M.A.) con la stagione “Enarmonia, il Suono della Pace”, un progetto che propone la musica come strumento di dialogo, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Una visione culturale condivisa

L’Accademia nasce dalla collaborazione tra professionisti di rilievo internazionale. Alla guida il presidente Giovanni Caruso e il direttore artistico Francesco Mastromatteo, musicista di fama internazionale e docente.

“In questo 2026, in cui l’Italia celebra gli ottant’anni della Repubblica e dei suoi valori di pace – ha dichiarato Caruso – i suoni di Enarmonia diventano simbolo di condivisione tra artisti e pubblico, unendo musicisti affermati e giovani del territorio”.

Il territorio protagonista

Il progetto coinvolge diversi comuni del Gargano – tra cui Ischitella, Cagnano Varano, Peschici e Rodi Garganico – in una visione condivisa di “Città Gargano”, grazie anche al sostegno delle amministrazioni locali.

Tra le iniziative di punta figurano il “Gargano Piano Festival” e la rassegna “Suoni e visioni d’Umbra”, che integra musica, divulgazione scientifica e valorizzazione ambientale del Parco Nazionale del Gargano.

Francesco Mastromatteo

Il concerto inaugurale

La stagione si aprirà domenica 10 maggio alle ore 20.00 presso l’Auditorium “Raffaele Lanzetta” di Vico del Gargano. Protagonista il Trio “Melos Aureum”, composto da Maria Saveria Mastromatteo (violino), Francesco Mastromatteo (violoncello) e Andrew Wright (pianoforte).

Collaborazioni e sostegno

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia e vede la collaborazione di realtà associative come Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord, Associazione Luigi Russo e Old Iron APS.

Un contributo significativo arriva anche dalla professoressa Rita Sacco, che sostiene le attività culturali in memoria del marito Umberto Comodi Ballanti.

La stagione “Enarmonia” si propone così come un’esperienza capace di coniugare arte, territorio e valori condivisi, offrendo al pubblico momenti di incontro e crescita culturale.