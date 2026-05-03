Madrid, trionfa Marta Kostjuk nel WTA 1000: battuta Andreeva in finale
FRANCESCO LOIACONO - L’ucraina Marta Kostjuk conquista il titolo nel torneo WTA 1000 di Madrid, imponendosi in finale sulla russa Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3 7-5.
Il percorso verso la finale
In semifinale, Kostjuk ha superato un’altra russa, Anastasija Potapova, con il risultato di 6-2 1-6 6-1, dimostrando solidità dopo un secondo set in difficoltà.
Dall’altra parte del tabellone, Andreeva ha conquistato l’accesso alla finale battendo l’americana Hailey Baptiste per 6-4 7-6, al termine di un match combattuto.
Doppio maschile: successo Patten-Heliovaara
Nel torneo di doppio maschile, vittoria per la coppia formata dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara, che in finale hanno superato l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard con il punteggio di 6-3 3-6 10-7.
Doppio femminile: definite le finaliste
Nel tabellone di doppio femminile, la prima semifinale ha visto il successo della ceca Katerina Siniakova e dell’americana Taylor Townsend, che hanno battuto la serba Aleksandra Krunic e la francese Kristina Mladenovic per 6-4 7-5.
Nella seconda semifinale, la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Snajder ha superato la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva con un netto 6-3 6-2, conquistando l’accesso alla finale.