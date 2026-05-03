Madrid, trionfa Marta Kostjuk nel WTA 1000: battuta Andreeva in finale

L’ucraina Marta Kostjuk conquista il titolo nel torneo WTA 1000 di Madrid, imponendosi in finale sulla russa Mirra Andreeva con il punteggio di

Il percorso verso la finale

In semifinale, Kostjuk ha superato un’altra russa, Anastasija Potapova, con il risultato di 6-2 1-6 6-1, dimostrando solidità dopo un secondo set in difficoltà.

Dall’altra parte del tabellone, Andreeva ha conquistato l’accesso alla finale battendo l’americana Hailey Baptiste per 6-4 7-6, al termine di un match combattuto.

Doppio maschile: successo Patten-Heliovaara

Nel torneo di doppio maschile, vittoria per la coppia formata dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara, che in finale hanno superato l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard con il punteggio di 6-3 3-6 10-7.

Doppio femminile: definite le finaliste

Nel tabellone di doppio femminile, la prima semifinale ha visto il successo della ceca Katerina Siniakova e dell’americana Taylor Townsend, che hanno battuto la serba Aleksandra Krunic e la francese Kristina Mladenovic per 6-4 7-5.

Nella seconda semifinale, la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Snajder ha superato la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva con un netto 6-3 6-2, conquistando l’accesso alla finale.