Lecce, Cheddira in dubbio contro il Sassuolo: possibile chance per Stulic
FRANCESCO LOIACONO - Problemi muscolari per Walid Cheddira, che resta in dubbio per la sfida tra US Lecce e US Sassuolo, in programma domenica 17 maggio alle 20.45 al Mapei Stadium per la trentasettesima giornata di Serie A.
L’attaccante marocchino sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico giallorosso, ma al momento la sua presenza resta incerta. In caso di forfait, il tecnico del Lecce potrebbe affidarsi a Nikola Stulic per completare il reparto offensivo.
Nel campionato in corso Cheddira ha collezionato 31 presenze con la maglia del Lecce, confermandosi uno degli elementi più utilizzati della rosa salentina.
Nel corso della sua carriera il centravanti ha vestito le maglie di SSC Napoli, US Sassuolo, RCD Espanyol, Frosinone Calcio, SSC Bari, Parma Calcio 1913, Mantova 1911, Calcio Lecco 1912, SS Arezzo, Sangiustese e Loreto.
Cheddira ha inoltre collezionato sei presenze da titolare con la nazionale del Marocco.
Per il Lecce la sfida contro il Sassuolo sarà fondamentale nella corsa salvezza, con i salentini ancora impegnati nella lotta per mantenere la categoria.