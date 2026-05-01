Lecce corsaro a Pisa: 2-1 all’Arena Garibaldi, salvezza più vicina per i salentini
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce espugna l’“Arena Garibaldi” battendo 2-1 il Pisa nella 35ª giornata di Serie A, in una gara intensa e ricca di occasioni da gol.
Nel primo tempo è il Pisa a rendersi più pericoloso. Al 12’ Aebischer sfiora il vantaggio su punizione, mentre poco dopo Stojkovic e Canestrelli non riescono a concretizzare due buone opportunità. Al 31’ Moreo di testa manca di poco la porta, confermando la pressione dei padroni di casa.
Nella ripresa il match si accende. Al 7’ il Lecce passa in vantaggio con Banda, bravo a finalizzare in diagonale di destro su assist di Cheddira. Il Pisa reagisce subito e all’11’ trova il pareggio con Leris, autore di un preciso tocco al volo di sinistro.
La partita resta apertissima, ma al 20’ è ancora il Lecce a colpire: Cheddira firma il 2-1 con una girata di sinistro su cross di Pierotti. I toscani provano a reagire, ma al 28’ Touré non concretizza una buona occasione.
Nel finale succede di tutto: al 35’ viene annullato per fuorigioco il gol di Camarda, che pochi minuti dopo fallisce una ghiotta chance da posizione favorevole. In pieno recupero, al 92’, Aebischer sfiora il clamoroso pareggio con un tiro che termina di poco a lato.
Con questo successo il Lecce sale a 32 punti e si trova al quartultimo posto, mentre il Pisa resta ultimo con 18 punti, sancendo la retrocessione in Serie B.