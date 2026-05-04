Lecce, la Sala Astràgali ospita 'Storia di un’amicizia – Per Brecht'



Il recital, tra poesia e musica, percorre le opere e la figura di Bertold Brecht con riferimenti alla sua preziosa amicizia con Walter Benjamin. Giovedì 7 maggio, ore 20.30 Sala Astràgali, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Giovedì 7 maggio, alle ore 20.30, nella Sala Astràgali di Lecce, Astràgali Teatro rende omaggio alla figura di Bertold Brecht con il recital "Storia di un’amicizia – Per Brecht".





L’appuntamento rientra nella rassegna Teatri a Sud e vede per l’occasione le voci di Fabio Tolledi e Roberta Quarta unirsi alle musiche del pianista Mauro Tre in un percorso tra le parole, le poesie ed i testi del grande drammaturgo, regista e poeta tedesco.





Lo spettacolo, coprodotto da Diaghilev e Astràgali - Eufonia, oltre che alla produzione poetica di Brecht, si rifà al libro "Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia" di Erdmut Wizisla, curato e tradotto da Fabio Tolledi. L'amicizia tra Benjamin e Brecht, per molti anni accumunati anche dall’esilio, è stata una delle più importanti relazioni del secolo scorso dal punto di vista estetico e politico.





Quest'amicizia conserva ancora un'attrazione magica: Benjamin la considerava una costellazione, mentre Hannah Arendt la definì "unica", "perché in essa il più grande poeta tedesco vivente incontrò il più grande critico dell'epoca". "Stancare l’avversario, la tattica che ti piaceva / Quando sedevi al tavolo degli scacchi, all’ombra del pero. / Il nemico che ti cacciava via dai tuoi libri / Non si lascia stancare da gente come noi". Questa è la più famosa fra le quattro poesie che Brecht dedicò all’amico Benjamin quando venne a sapere della sua fine.





Bertold Brecht, scrittore, poeta, drammaturgo, regista teatrale tra i maggiori del Novecento, si formò inizialmente negli ambienti dell'avanguardia artistica monacense e berlinese, dedicandosi sin da subito all'attività letteraria. Negli anni venti si avvicinò al marxismo, e dopo essere stato costretto all’esilio nel 1933, si spostò in diversi Paesi per poi stabilirsi nel 1948 a Berlino Est. Qui, insieme alla moglie Helene Weigel, fondò il Berliner Ensemble. Nel contesto dell'espressionismo, maturò una propria poetica, fondata su una considerazione del mondo e delle cose disincantata, ma piena di curiosità e ironia che demolisce i valori più tradizionali della borghesia.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.



