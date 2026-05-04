Mottola incontra Canterbury nel segno di Thomas Becket



Gli Araldi di San Tommaso a colloquio con la neo arcivescova inglese Sarah Mullally.





MOTTOLA (TA) - Territorio, storia e tradizioni di Mottola al centro di un incontro internazionale nel segno del suo Santo Patrono. Una delegazione dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket è stata ricevuta da Sarah Mullally, neo arcivescova di Canterbury, a Roma per un’udienza da Papa Leone XIV. La prima donna a ricoprire il ruolo di alto prelato della Chiesa d'Inghilterra ha incontrato Paolo Ludovico, presidente degli Araldi, e il regista Antonio Minelli, direttore artistico di Thomas Becket A.D.1170, evento che da anni raccoglie migliaia di visitatori nella cittadina in provincia di Taranto. Un dialogo intenso e proficuo, che ha gettato le basi per una collaborazione tra Mottola e Canterbury, unite nel culto di San Tommaso. L’appuntamento a Roma è stato preceduto da una riunione con Sir Torin Brown, Pilgrim Officer della Cattedrale di Canterbury, coordinata da Francesca Marocchino nell’ambito del progetto Millennium 2027 – Anno Europeo dei Normanni. Sir Torin Brown ha inoltre prospettato l’opportunità di avviare uno scambio di delegazioni e di sviluppare una cooperazione mirata a valorizzare Mottola come nuova tappa del pellegrinaggio dedicato a San Tommaso, nell’ambito di un più ampio processo di estensione degli itinerari del pellegrinaggio contemporaneo.





Si è parlato della possibilità di un gemellaggio tra le due città e di accogliere in Puglia una delegazione inglese per la prossima commemorazione del martirio di Becket. «Abbiamo spiegato di come Mottola sia una piccola "Canterbury Pugliese", per la devozione al Santo. Abbiamo inoltre raccontato della presenza delle reliquie, rinvenute durante i lavori di restauro della nostra Chiesa Madre, e di un affresco d'epoca medievale del Santo» commentano Ludovico e Minelli, che hanno consegnato all’arcivescova una riproduzione di questo reperto iconografico.





Lo storico confronto è stato richiesto dagli Araldi di San Tommaso Becket all'Anglican Centre di Roma, che ha accolto i rappresentanti dell’associazione al rito solenne del Choral Evensong nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, al quale ha preso parte anche Sua Eminenza il Cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e, a seguire, al ricevimento d'onore nel palazzo Doria Pamphilj, sede ufficiale dell'Anglican Centre. L'arcivescova Mullally, eletta da poco più di un mese e prima donna al vertice dell'anglicanesimo invitata al palazzo apostolico come interlocutrice diretta del Pontefice, si è prestata con vivo interesse al colloquio sulle celebrazioni di Becket a Mottola. «È il coronamento di un legame secolare - commentano ancora il presidente Ludovico e il direttore Minelli di ritorno dalla Capitale - Mottola in Italia custodisce con orgoglio il culto di Thomas Becket, venerandolo come suo Patrono con una manifestazione che quest'anno festeggerà la 34esima edizione».





La rievocazione si celebra, come ogni anno, a fine dicembre, ma per il 2026 ha già regalato il suo primo importante contributo di promozione del territorio pugliese oltre i confini nazionali. Mottola e Canterbury non sono mai state così vicine.