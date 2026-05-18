“Letteral–mente”, a Bari la mostra personale dell’artista contemporaneo CHriZ

BARI - Dal 21 maggio al 13 giugno 2026 la Galleria SanGiorgioArte ospiterà “Letteral–mente”, la nuova mostra personale dell’artista contemporaneo CHriZ. L’inaugurazione è in programma giovedì 21 maggio alle ore 18.

L’esposizione propone un percorso artistico originale e sperimentale in cui lettere e linguaggio diventano materia visiva. Le opere di CHriZ nascono infatti da un alfabeto figurativo: segni tipografici ripetuti, sovrapposti e stratificati fino a trasformarsi in volti, corpi e immagini complesse. Da lontano le creazioni appaiono come figure riconoscibili, mentre da vicino si rivelano come paesaggi di lettere e frammenti grafici.

Al centro della ricerca artistica vi è il concetto della parola come origine dell’immagine. Ogni lavoro prende forma attraverso un processo lento e quasi rituale, senza un disegno iniziale definito: l’immagine emerge progressivamente dalla densità dei segni.

«Con Letteral-mente presento un percorso in cui la lettera abbandona la parola per diventare materia, immagine e presenza», spiega l’artista. «Invito lo spettatore a guardare oltre la superficie: non leggere l’opera, ma attraversarla».

Il catalogo della mostra è curato da Rosa Anna Pucciarelli, docente di Anatomia, Illustrazione scientifica e Morfologia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, che introdurrà l’esposizione durante il vernissage.

Le opere sono realizzate su pannelli metallici neri e lucidi di grandi dimensioni e fanno parte di diverse collezioni, tra cui “Portraits”, “Masks” e “Invisible Code / Words”, tutte accomunate dall’idea di identità generata attraverso il linguaggio.

Nato nel 1970, CHriZ ha sviluppato negli ultimi anni un percorso artistico internazionale che lo ha portato a esporre in eventi e gallerie tra Dubai, Berlino, Londra, Volterra e Parigi.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il sabato sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.