Linea Termoli–Lecce, attivato il nuovo tracciato Ripalta–Lesina: circolazione ferroviaria torna regolare

LECCE - Da oggi torna regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli–Lecce, dopo l’attivazione dei primi quattro chilometri del nuovo binario della tratta Ripalta–Lesina, interessata dai lavori di raddoppio.

L’intervento è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e rappresenta una fase intermedia del più ampio progetto di potenziamento infrastrutturale della direttrice adriatica. I treni ora transitano su un nuovo tracciato sopraelevato rispetto alla linea storica, che include il viadotto di Ripalta, lungo circa 1,2 chilometri e composto da 47 campate.

Il raddoppio complessivo della tratta Ripalta–Lesina si estende per 6,8 chilometri e sarà completato entro gennaio 2027. L’opera rientra in un più vasto piano di potenziamento della linea Termoli–Lesina, considerata strategica per il sistema ferroviario nazionale.

Durante i lavori è stato realizzato anche un importante intervento di mitigazione del rischio idraulico nell’area della piana alluvionale del Fortore, grazie alla costruzione del viadotto e di 27 tombini di attraversamento sotto il binario.

Il cantiere ha coinvolto oltre 100 tecnici tra personale di RFI, FS Engineering e imprese appaltatrici. L’investimento complessivo per la tratta Ripalta–Lesina è di circa 106 milioni di euro, di cui 81 milioni finanziati attraverso il PNRR.

L’intero progetto di raddoppio della linea Termoli–Lesina ammonta a circa 700 milioni di euro ed è inserito tra le opere strategiche nazionali e tra gli interventi commissariati da RFI, con l’obiettivo di migliorare capacità, regolarità e sicurezza della rete ferroviaria lungo la dorsale adriatica.