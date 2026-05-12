Sgm Lecce, turni estivi gravosi e criticità irrisolte: Uiltrasporti proclama 3 ore di sciopero per il 22 giugno



Il Segretario Demarindis: “Servono soluzioni urgenti, intervengano le Istituzioni”





LECCE - La UILTRASPORTI Lecce comunica di aver proclamato una prima azione di sciopero di 3 ore per il prossimo 22 giugno riguardante i lavoratori di SGM Spa, dopo il mancato raggiungimento di un’intesa nell’ambito delle procedure previste dalla Legge 146/1990.





Alla base della mobilitazione vi sono, ancora una volta, le pesanti condizioni organizzative e operative che il personale del Trasporto Pubblico Locale sarà costretto ad affrontare durante il servizio estivo, con turni ritenuti particolarmente gravosi e criticità già evidenziate negli anni precedenti ma rimaste senza risposte concrete.





La UILTRASPORTI sottolinea come, nonostante la disponibilità manifestata al confronto, l’azienda non abbia finora adottato interventi adeguati per rivedere i turni maggiormente usuranti né per affrontare le situazioni più critiche segnalate dai lavoratori.





“Permangono problematiche annose – dichiara il Segretario della Uiltrasporti Lecce, Francesco Demarindis – rispetto alle quali l’attuale governance aziendale aveva assunto impegni precisi anche in sedi istituzionali, in Prefettura e davanti all’Amministrazione comunale di Lecce. Ad oggi, però, non registriamo risultati concreti”.





Forte preoccupazione riguarda inoltre i settori della sosta e del City Terminal, dove si prospettano riorganizzazioni che potrebbero avere ricadute sul personale senza un reale confronto preventivo sull’organizzazione del lavoro e sugli effetti che tali modifiche determinerebbero sui lavoratori.





La UILTRASPORTI ribadisce inoltre la necessità di aprire immediatamente il confronto sul rinnovo del premio di risultato, ormai scaduto, e sulla contrattazione di secondo livello, a un anno dall’avvio del nuovo contratto di servizio. Già lo scorso anno, infatti, si era proceduto a una proroga dell’attuale impianto non condivisa dalla UILTRASPORTI, mentre oggi non è più rinviabile una discussione strutturata su questi temi.





Il sindacato auspica che il tempo ancora disponibile prima della data dello sciopero possa essere utilizzato per individuare soluzioni concrete, evitando l’ennesima mobilitazione dei lavoratori, che inevitabilmente comporta anche sacrifici economici per il personale.





Per questo motivo la UILTRASPORTI rivolge un appello alla proprietà e alla politica locale e regionale, ricordando che SGM è un’azienda pubblica e che le istituzioni non possono restare indifferenti rispetto alle problematiche dei lavoratori e alle criticità che investono un servizio essenziale per la cittadinanza.