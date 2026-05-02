Linea Termoli–Lecce: modifiche alla circolazione dal 5 al 12 maggio per lavori tra Ripalta e Lesina

BARI - Dal 5 al 12 maggio sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria lungo la linea Termoli–Lecce a causa di interventi infrastrutturali nella tratta Ripalta–Lesina.

Nel prossimo weekend, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) eseguirà una serie di lavori propedeutici all’attivazione del raddoppio del binario, coinvolgendo tecnici di RFI, FS Engineering e imprese appaltatrici, per un totale di oltre 50 operatori impegnati sul campo.

L’intervento rientra in un più ampio progetto di potenziamento della direttrice adriatica, considerata strategica a livello nazionale. Il piano di raddoppio della tratta Termoli–Lesina è finanziato con fondi PNRR e prevede un investimento complessivo di circa 106 milioni di euro.

Secondo RFI, le attività in corso sono fondamentali per migliorare capacità, regolarità e velocità del traffico ferroviario lungo uno degli assi principali del Paese, con benefici attesi sia per i servizi passeggeri sia per il traffico merci.

Le modifiche alla circolazione potranno comportare variazioni di orario e possibili disagi temporanei per i viaggiatori, che saranno gestiti con aggiornamenti e informazioni in tempo reale da parte delle società ferroviarie.