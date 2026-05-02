Porto Cesareo, disperso in mare con il kitesurf: ricerche in corso per 39enne

PORTO CESAREO - Sono ore di apprensione a Porto Cesareo per la scomparsa di Mimmo Piepoli, 39 anni, disperso in mare nel pomeriggio di venerdì al largo di Baia Grande, nel tratto compreso tra Torre Chianca e Torre Lapillo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, originario di Erchie, stava praticando kitesurf quando avrebbe perso improvvisamente il controllo della vela, finendo in balia della corrente e scomparendo rapidamente alla vista dei compagni. Sono stati proprio gli amici, non vedendolo rientrare, a lanciare l’allarme intorno alle 18, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono partite immediatamente. In mare operano diverse motovedette, mentre dall’alto è intervenuto anche l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato a lungo la zona fino al tramonto.

A rendere particolarmente difficili le ricerche sono le condizioni meteo-marine proibitive: il forte vento da nord e il mare molto mosso complicano l’individuazione di eventuali tracce del 39enne o della sua attrezzatura. Le operazioni proseguono senza sosta, con la speranza di ritrovare l’uomo al più presto.