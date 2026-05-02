Locorotondo, celebrazioni per Santa Maria della Croce: tre giorni di eventi nella Chiesa dell’Addolorata

LOCOROTONDO - Da sabato 2 a lunedì 4 maggio si svolgerà a Locorotondo un ciclo di appuntamenti religiosi e culturali in onore di, ospitati nella

Sabato 2 maggio

Alle ore 20 è in programma una conversazione culturale dedicata alla riscoperta e al recupero del patrimonio storico, antropologico e artistico legato alla tradizione locale.

Domenica 3 maggio

La giornata sarà dedicata alla preghiera con il Santo Rosario alle ore 18:30, seguito dalla celebrazione eucaristica e dalla tradizionale benedizione delle Croci.

Lunedì 4 maggio

Il programma si concluderà alle ore 19:30 con la catechesi mariana tenuta dall’Arcivescovo Giovanni Intini, momento conclusivo del percorso di riflessione spirituale.

Un’iniziativa che unisce fede, tradizione e approfondimento culturale, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento di devozione particolarmente sentito.