Trail per la Biodiversità a Locorotondo: sport e natura nella Valle d’Itria

LOCOROTONDO - Sabato 2 maggio, l’organizza il, una manifestazione sportiva aperta sia ad atleti che a partecipanti non agonisti.

L’iniziativa prevede una gara competitiva e una camminata ludico-motoria su un percorso complessivo di circa 10 km, immerso nel paesaggio della Valle d’Itria.

Il ritrovo e la partenza sono fissati presso la Masseria Ferragnano, a partire dalle ore 16:00.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile-Caramia” e con il patrocinio del Comune di Locorotondo, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione sui temi della biodiversità attraverso lo sport e la partecipazione collettiva.