Bari, uomo corre sulla pista dell’aeroporto: bloccato prima del decollo di un volo ITA
BARI - Momenti di tensione all’Aeroporto di Bari Karol Wojtyła, dove un uomo è stato fermato dopo essere entrato sulla pista e aver corso in direzione di un aereo in fase di preparazione al decollo.
La scena è stata ripresa da alcuni passeggeri a bordo di un altro velivolo fermo in attesa, che hanno assistito all’accaduto dalla pista.
Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto sarebbe il volo ITA Airways ITA 220, diretto a Roma Fiumicino.
L’uomo è stato immediatamente bloccato e affidato al posto di polizia presente nello scalo barese. Restano al momento ignote le motivazioni del gesto, mentre non risultano conferme su eventuali ripercussioni sull’operatività dei voli in partenza.
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