Locorotondo, “Giochi in villa”: giochi antichi per bambini tra Villa Comunale e sottovilla

LOCOROTONDO - Nei giorni, la Villa Comunale di Locorotondo e il sottovilla ospiteranno l’iniziativa, dedicata ai bambini dai, che potranno cimentarsi con i giochi di una volta.

Il progetto, ideato da Giampiero Scatigna e Mario Russo, è promosso dalla Pro Loco di Locorotondo e punta a valorizzare il gioco tradizionale come momento di socialità, movimento e riscoperta delle attività all’aperto.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi primaverili del borgo, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’esperienza educativa e ricreativa legata alla memoria collettiva e alle tradizioni popolari locali.