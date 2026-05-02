Locorotondo, “Giochi in villa”: giochi antichi per bambini tra Villa Comunale e sottovilla
LOCOROTONDO - Nei giorni 1, 16, 23 e 30 maggio 2026, la Villa Comunale di Locorotondo e il sottovilla ospiteranno l’iniziativa “Giochi in villa”, dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno cimentarsi con i giochi di una volta.
Il progetto, ideato da Giampiero Scatigna e Mario Russo, è promosso dalla Pro Loco di Locorotondo e punta a valorizzare il gioco tradizionale come momento di socialità, movimento e riscoperta delle attività all’aperto.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi primaverili del borgo, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’esperienza educativa e ricreativa legata alla memoria collettiva e alle tradizioni popolari locali.
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