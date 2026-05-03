Taranto, convegno su regime carcerario e tutela della genitorialità

TARANTO - Giovedì 7 maggio 2026, a partire dalle ore 15:00, si terrà a Taranto il convegno interdisciplinare dal titolo

L’incontro si svolgerà nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso l’ex Convento di San Francesco in via Duomo.

Un confronto tra diritto, società e diritti dell’infanzia

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Jonico e diverse realtà istituzionali e professionali, tra cui AIAF Puglia, la Camera Penale “Avv. Pasquale Caroli”, l’Ordine degli Avvocati – Comitato Pari Opportunità, la Fondazione Scuola Forense di Taranto e l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

L’iniziativa intende approfondire una questione centrale sotto il profilo giuridico e umano: come garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto significativo con il genitore detenuto, nel necessario equilibrio tra sicurezza, funzione rieducativa della pena e tutela del superiore interesse del minore.

I temi al centro del convegno

Durante l’incontro saranno affrontati diversi aspetti di attualità, tra cui:

l’esecuzione penale nei confronti di genitori con figli minori;

il ruolo del difensore nella tutela della responsabilità genitoriale;

l’impatto psicologico della detenzione sui figli;

i percorsi di ascolto e sostegno per i minori;

affidamento, collocamento e diritto di visita;

la condizione delle madri detenute e il ruolo delle istituzioni penitenziarie.

Relatori e ospiti

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, tra cui quelli del direttore del Dipartimento Jonico, Paolo Pardolesi, e dei rappresentanti dell’avvocatura e delle associazioni promotrici.

Tra i relatori figurano docenti universitari come Nicola Triggiani e Lorenzo Pulito, avvocati, psicologi e lo scrittore Lorenzo Marone, autore del romanzo Le madri non dormono mai, che affronta il tema della detenzione delle madri.

A moderare il dibattito saranno le avvocate Luisa Sibilla e Marianna Lazzaro.

Crediti formativi

Il convegno rappresenta un’importante occasione di approfondimento per studenti, operatori del diritto e professionisti del settore sociale e sanitario. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto con 3 crediti formativi, mentre agli studenti di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico saranno riconosciuti 0,5 CFU.