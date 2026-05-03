Marco Rubio in Italia tra Vaticano e Roma: incontri con Papa e governo per ricucire i rapporti con gli USA

ROMA - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio sarà in visita in Italia la prossima settimana, con tappe tra Vaticano e Roma, in un momento delicato per le relazioni tra i due Paesi.

Secondo quanto emerso, Rubio dovrebbe essere ricevuto giovedì 7 maggio in Vaticano da Papa Leone XIV, anche se l’incontro non risulta ancora ufficialmente inserito nell’agenda del Pontefice. Nella stessa giornata è previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin.

A Roma, il capo della diplomazia statunitense dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso, ma al momento non è ancora confermato, un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La visita si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra Roma e Washington, con l’obiettivo dichiarato di favorire un “disgelo” nei rapporti bilaterali. Negli ultimi mesi, infatti, si è registrato uno strappo significativo dopo le dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump, che aveva criticato duramente Meloni per la posizione italiana sulla guerra in Iran.

Il viaggio di Rubio rappresenta quindi un tentativo di ricucire i rapporti, anche grazie al lavoro diplomatico avviato dagli ambasciatori dei due Paesi. Per il segretario di Stato si tratta della terza visita in Italia nell’ultimo anno, a conferma della centralità del dossier nei rapporti tra Stati Uniti e Italia.