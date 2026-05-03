Rinviata la protesta dei tassisti a Bari: stop per la festa di San Nicola, resta alta la tensione nel settore

BARI - È stata rinviata a data da destinarsi la protesta dei tassisti prevista per martedì 5 maggio a Bari. La decisione è stata presa dal sindacato USB in considerazione della concomitanza con le celebrazioni dedicate a San Nicola, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità cittadina.

Nonostante il rinvio, resta alta la tensione nel settore. I tassisti denunciano da tempo una serie di criticità che incidono pesantemente sulle condizioni di lavoro. Tra le principali problematiche segnalate ci sono la riduzione degli stalli dedicati, la mancata erogazione di indennizzi promessi, l’assenza di incentivi concreti per l’installazione di telecamere di sicurezza e quella che viene definita concorrenza sleale.

Il malcontento della categoria non si placa, dunque, ma viene soltanto rimandato. Nelle prossime settimane si attende la definizione di una nuova data per la mobilitazione, mentre i tassisti chiedono risposte concrete alle istituzioni locali sui nodi ancora irrisolti.