Martina Franca, Vietri: “Inaccettabile l’interruzione della guardia medica”
MARTINA FRANCA - “Chiedo spiegazioni immediate, esprimiamo forte preoccupazione e indignazione per l’interruzione del servizio di guardia medica a Martina Franca”.
Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, intervenendo sul caso della sospensione temporanea del servizio di continuità assistenziale nella città tarantina.
La denuncia
Secondo Vietri, la sospensione rappresenterebbe un fatto grave perché avvenuta senza adeguata comunicazione ai cittadini: “Nessun avviso ufficiale, nessuna informazione strutturata, ma soltanto un cartello affisso agli uffici della guardia medica che annunciava la chiusura tra il 1° maggio e la giornata odierna”.
Il consigliere definisce la situazione “inaccettabile e priva di trasparenza”, sottolineando come la guardia medica sia un presidio essenziale per la sanità territoriale.
Il ruolo della guardia medica
Nel suo intervento, Vietri evidenzia che il servizio di continuità assistenziale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, in grado di ridurre l’accesso improprio ai pronto soccorso e garantire risposte tempestive ai bisogni sanitari non urgenti.
L’assenza del servizio, secondo il consigliere, rischia di creare disagi alla popolazione e di sovraccaricare ulteriormente le strutture ospedaliere.
Le richieste
Vietri chiede chiarimenti al Distretto Socio Sanitario competente di Martina Franca e alla Direzione Generale della ASL, sollecitando spiegazioni sulle cause dell’interruzione, sulle eventuali responsabilità e sulle misure per il ripristino immediato del servizio.
“Non è accettabile lasciare i cittadini senza assistenza per carenze organizzative. La sanità pubblica deve garantire continuità ed efficienza”, conclude il consigliere, chiedendo interventi rapidi per tutelare il diritto alla salute.