Matino, rapina armata in un pub: indagano i carabinieri

MATINO - Momenti di paura sabato sera a Matino, in provincia di Lecce, dove due rapinatori armati hanno fatto irruzione in un locale molto frequentato del centro.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 23 nel Cilla’s Pub, situato in via del Timo. I due, con il volto coperto e armati di pistola, sono entrati dalla zona bar mentre nel locale erano presenti numerosi clienti e il personale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori hanno minacciato il titolare costringendolo a consegnare l’incasso. Dopo aver ottenuto il denaro, sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della rapina e a identificare i responsabili attraverso testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti, anche per le modalità con cui è stato messo a segno in un locale affollato nel pieno della serata.