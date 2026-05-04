Medimex a Taranto: debutta l’Hip Hop Lab con Shablo, Murubutu e Davide Shorty

TARANTO - A Taranto si prepara una nuova edizione del Medimex, in programma dal 17 al 21 giugno, con un calendario che unisce concerti, formazione e industria musicale. Tra gli artisti attesi figurano i Pet Shop Boys, Suede, Slowdive, oltre a NYC Redux Band e Agents of Time.

Grande novità di quest’anno è la prima edizione del “Medimex Hip Hop Lab”, progetto dedicato alla cultura urban e rivolto ai giovani under 30. L’iniziativa, coordinata da Reverendo e Django Music, propone masterclass e talk con protagonisti della scena italiana come Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta, con focus su scrittura, produzione, street art e imprenditoria musicale.

Accanto all’Hip Hop Lab, prende forma anche il “Medimex Music Factory”, spazio formativo dedicato ad autori, compositori e produttori, con percorsi intensivi sulle fasi della creazione musicale.

Il programma prevede inoltre panel, tavole rotonde e momenti di networking all’Università di Taranto, con la partecipazione di numerosi ospiti internazionali e italiani tra cui Eugene Hutz, Brian Chase, Kid Congo Powers, oltre a Eugenio Finardi, Michele Riondino, Roberto Ottaviano e Carolina Bubbico.

Tra i temi centrali degli incontri figurano politiche per lo sviluppo della scena musicale, fondi europei, governance del settore live, jazz, culture punk e pop e nuove prospettive per l’industria musicale.

Tutti gli eventi del Medimex sono gratuiti e si inseriscono nel programma promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, nell’ambito del progetto Puglia Sounds.