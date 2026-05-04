Playoff Serie C, il Casarano elimina il Monopoli: 2-0 al “Veneziani” e qualificazione al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Successo importante per l’US Casarano che espugna lo stadio Stadio Vito Simone Veneziani battendo 2-0 il SS Monopoli 1966 nel primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Con questo risultato il Casarano si qualifica al turno successivo, mentre il Monopoli viene eliminato.
La gara si apre con il Monopoli propositivo: al 3’ Fedel prova la conclusione di destro senza inquadrare lo specchio della porta. Al 8’ è il Casarano a rendersi pericoloso con Leonetti, che sfiora il vantaggio.
Al 13’ arriva l’1-0 degli ospiti: Ferrara finalizza con un preciso tocco di destro. Il Casarano prende fiducia e al 25’ raddoppia con Grandolfo, bravo a segnare di testa su assist di Versienti. Prima dell’intervallo, al 29’, Battocchio prova a riaprire il match per il Monopoli, mentre al 43’ Celiento sfiora il tris.
Nella ripresa i biancoverdi provano a reagire: al 6’ Battocchio non concretizza una buona occasione. Il Casarano gestisce e al 22’ Chiricò manca il colpo del possibile 3-0 da posizione favorevole. Nel finale, al 42’, Vinciguerra calcia a lato da pochi passi, chiudendo di fatto le speranze del Monopoli.
Il Casarano accede così al secondo turno dei playoff e affronterà il Cosenza Calcio mercoledì 6 maggio allo stadio Stadio San Vito - Gigi Marulla.