Scuola in musica a Taranto: l’Istituto San Giovanni Bosco celebra talento, inclusione e comunità

TARANTO - A Taranto l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto presenta “Scuola in musica”, un ricco calendario di eventi di fine anno che trasformano la scuola in uno spazio aperto alla città, dove musica, arte e formazione diventano strumenti di crescita condivisa.

Il programma non si limita ai tradizionali saggi scolastici, ma propone veri e propri percorsi educativi e performativi che coinvolgono studenti, docenti e famiglie, con l’obiettivo di valorizzare il talento e promuovere inclusione e partecipazione.

Il calendario si apre mercoledì 6 maggio con l’inaugurazione della nuova “Sala Azzurra” nel plesso Lorenzini, in via Umbria 34. L’evento prevede un concerto degli studenti dell’indirizzo musicale, coordinati dai docenti Paola Cazzati, Elda Blandamura e Antonio Truncellito, insieme a una mostra di elaborati artistici curata dal professor Domenico Ble.

Seguiranno diversi appuntamenti dedicati ai saggi degli strumenti musicali: chitarra il 7 maggio con la docente Maria Ivana Oliva, pianoforte e percussioni il 13 maggio con Francesca Schiavone e Francesco Santoro, e sassofono e percussioni il 20 maggio con Giovanni Chirico e ancora Francesco Santoro.

Tra gli eventi più significativi spicca quello del 26 maggio presso la Sala a Tracciare dell’Arsenale di Taranto, con il coro “Voci e Mani Bianche”, guidato dai docenti Roberto Ceci e Tiziana Spagnoletta. Il progetto, dal titolo “Semplicemente donna…”, unisce musica e linguaggi espressivi in un percorso fortemente inclusivo e dal valore sociale.

Il 28 maggio sarà invece la volta del saggio orchestrale alla Biblioteca “Acclavio” di Taranto, mentre il percorso si concluderà il 4 giugno con “Musica in… festa”, concerto finale nell’atrio del plesso Lorenzini, pensato come momento di condivisione aperto all’intera comunità scolastica.

Il progetto conferma la scuola come luogo centrale di formazione culturale e sociale, capace di intrecciare linguaggi artistici diversi e di costruire legami con il territorio, valorizzando la creatività degli studenti come risorsa educativa fondamentale.