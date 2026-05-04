Meteo, cambia lo scenario: via l’alta pressione, tornano piogge e perturbazioni atlantiche

BERGAMO - Secondo gli esperti di 3BMeteo, la nuova settimana segna una svolta sul fronte meteorologico, con la fine della fase stabile che ha interessato gran parte dell’Europa nelle ultime settimane.

L’alta pressione, infatti, si indebolisce lasciando spazio al ritorno delle correnti atlantiche sul Mediterraneo, portando condizioni più dinamiche e variabili su gran parte della penisola. Già tra lunedì e martedì una prima perturbazione attraverserà l’Italia, seguita da un secondo impulso nella giornata di mercoledì.

Le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle del Centro-Nord e la Sardegna, dove sono attese piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi. In particolare, fenomeni più intensi potranno interessare Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Le correnti meridionali manterranno comunque un clima nel complesso mite: le temperature minime saranno in aumento a causa della maggiore nuvolosità e dell’umidità, mentre le massime tenderanno a diminuire nelle aree colpite dal maltempo.

Situazione diversa al Sud, che resterà più ai margini delle perturbazioni: qui il tempo sarà più stabile e le temperature potranno superare anche i 25-26 gradi, complice il rinforzo dello Scirocco.

Nella seconda parte della settimana, infatti, i venti meridionali potrebbero intensificarsi ulteriormente, mantenendo condizioni molto miti soprattutto al Sud e favorendo nuovi passaggi perturbati al Centro-Nord.

Una fase più dinamica, dunque, che segna il ritorno a condizioni tipicamente primaverili, con un’Italia divisa tra instabilità al Nord e clima quasi estivo al Sud.