'Mitika', secondo appuntamento domani al Teatro Paisiello di Lecce con 'Agamennone, uomo fragile contro tutte le guerre'
Domani, domenica 17 maggio (alle 20.30) al Teatro Paisiello di Lecce. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
LECCE - Secondo appuntamento domani, domenica 17 maggio, al Teatro Paisiello di Lecce (ingresso 20.30, sipario ore 21), con la sesta edizione di “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, rassegna di teatro classico organizzata da Aletheia Teatro e diretta da Carla Guido, in corso in una nuova veste primaverile per il festival “Armonie del Mediterraneo - Viaggi, Miti e Ritorni”, ideato e promosso dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo in collaborazione col Comune di Lecce. In scena “Agamennone” di Ghiannis Ritsos, con Andrea Tidona, Carolina Vecchia e la “voice over” di Alessandra Fallucchi per la regia di Alessandro Machìa.
Un viaggio nella memoria e nella coscienza di un uomo tra colpa, fragilità e potere, contro l’insensatezza di tutte le guerre per una produzione Zerkalo realizzata in collaborazione con il festival “Appia nel Mito”. Il re di Micene, potente despota a capo della spedizione contro Troia, è un uomo vecchio, giunto finalmente a casa dopo una lunga, estenuante guerra, e artefice di un unico, ultimo atto di valore: una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitemnestra. Come se Cassandra lo avesse già informato della sua morte imminente, Agamennone ricompone infatti i passi di un cammino durato dieci anni, non per evitare il proprio destino ma per testimoniare le poche reali vittorie che è riuscito a compiere su se stesso, prima fra tutte la lucida visione della propria vanità. Una figura quasi sacralizzata, nonostante tutto, dalla consapevolezza degli errori e dell’insensatezza umana, capace di accorgersi addirittura delle piccole fatiche di una formica e di rivedervi tragicamente le proprie.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il Festival è progetto realizzato con il contributo del Ministero del Turismo - Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), annualità 2025 – parte corrente CUP F89I25002020001.