Monini: terminato il concorso 'Coltiviamo il futuro: seminiamo idee per un mondo migliore'



Tre istituti di Pisa, Roma e Brindisi sono risultati i migliori tra gli 851 partecipanti di tutto il paese





SPOLETO – Si è concluso con la proclamazione dei vincitori il concorso educativo Coltiviamo il futuro: seminiamo idee per un mondo migliore, parte del progetto Mo' e Nini alla scoperta del Bosco Monini che ha coinvolto le scuole primarie in un percorso dedicato alla sostenibilità ambientale e alle pratiche agricole responsabili. Ad aggiudicarsi il premio di 1.000 euro per l’acquisto di materiali didattici e una fornitura di olio extravergine Monini sono state la Pluriclasse 4°/5° della Scuola Primaria Battisti di Monteverdi Marittimo (Pisa), la Classe 3°C della Scuola Primaria Vallerano di Roma e le Classi 5°A e 5°B della Scuola Primaria di Bozzano (Brindisi).





“Le risposte che riceviamo in termini di partecipazione delle scuole di tutta Italia ci conferma nella bontà del percorso intrapreso. Anche quest’anno gli istituti che abbiamo selezionato per la creatività, la coerenza e la capacità di interpretare il tema proposto provengono da varie parti di Italia, ma la scelta è stata davvero ardua e davvero avremmo potuto premiare molti altri elaborati. A tutti i partecipanti va il nostro applauso e la promessa da parte di Monini di proseguire con impegno a fornire ai più piccoli gli strumenti per comprendere l’importanza della natura e della necessità di preservarla” ha dichiarato Maria Flora Monini, Direzione Comunicazione Immagine e Relazioni Esterne Monini.





“Coltiviamo il futuro: seminiamo idee per un mondo migliore” ha guidato i bambini alla scoperta delle buone pratiche nei campi, come la tutela della biodiversità, l’uso consapevole delle risorse e le tecniche di coltivazione sostenibili. L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa era quello di sviluppare fin dalla scuola primaria una maggiore sensibilità ambientale. Le classi hanno raccontato il proprio percorso attraverso elaborati originali, realizzati in forma grafica, testuale o digitale e ogni lavoro è stato accompagnato da una presentazione del percorso svolto, valorizzando il processo oltre al risultato. Il concorso ha rappresentato un’opportunità per integrare creatività e apprendimento, stimolando partecipazione attiva e collaborazione. Molte volte al centro dell’attività delle scuole, il simpatico mondo narrativo di Mo’ e Nini, i cartoon a forma di oliva tanto apprezzati da operatori e insegnanti per la loro capacità coinvolgente guidare le classi in un percorso educativo istruttivo e divertente.