Monopoli, alla Biblioteca Rendella la presentazione del libro “Luci ed Ombre dell’Intelligenza Artificiale” di Sergio Cutrona

MONOPOLI - Si terrà martedì 19 maggio 2026 alle ore 18:00 presso la Biblioteca Rendella la presentazione del libro “Luci ed Ombre dell’Intelligenza Artificiale” di Sergio Cutrona, un incontro dedicato all’analisi dei cambiamenti culturali, sociali ed etici legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L’evento si aprirà con la presentazione del progetto culturale a cura di Cosimo Mimmo Panaro, seguita dai saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Monopoli Rosanna Perricci e della presidente del Rotary Club Monopoli Rotary Club Monopoli Daniela Izzo.

Nel corso dell’incontro interverranno diversi esperti e professionisti del settore:

Sono inoltre previsti interventi poetici a cura di Teresa Tropiano, Maria Grazia D’Auria ed Elisabetta Stragapede. A moderare il dibattito sarà Nicola De Lauro.

All’iniziativa parteciperanno anche alcuni studenti del Polo Liceale di Monopoli, coinvolti in un confronto sui temi affrontati dal volume.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Monopoli, dal Rotary Club Monopoli e dall’azienda HELP COMPUTER di Monopoli, e rappresenta un momento di riflessione interdisciplinare sul rapporto tra innovazione tecnologica, creatività e dimensione umana, con particolare attenzione alle opportunità e ai rischi legati all’evoluzione dell’intelligenza artificiale.