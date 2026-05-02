Natuzzi, polemica dopo un post rimosso: reazioni del PD pugliese e richieste di chiarimento

BARI - Il Partito Democratico pugliese ha espresso solidarietà alla segretaria nazionaledopo la diffusione di un post, successivamente rimosso, pubblicato da, figlio del presidente dell’azienda di divani Natuzzi, da tempo al centro di una complessa vertenza occupazionale.

Schlein aveva incontrato lo scorso 30 aprile i lavoratori in presidio davanti allo stabilimento di Santeramo in Colle, sollecitando l’azienda a rivedere i piani contestati dagli operai.

Nella mattinata di sabato 2 maggio, Natuzzi Jr. avrebbe pubblicato sui social una foto accompagnata da un messaggio in inglese rivolto alla segretaria dem: “Elly, per favore siediti su una scatola di ricci di mare”. Il contenuto è stato poi rimosso.

La reazione del PD

Durissima la posizione del segretario regionale del PD, Domenico De Santis, che ha definito il messaggio “indegno e offensivo”, sottolineando come il gesto coinvolga indirettamente anche i lavoratori interessati dalla crisi aziendale. De Santis ha inoltre chiesto alla proprietà una netta presa di distanza dall’accaduto.

Il Partito Democratico richiama l’attenzione sulla rilevanza della vertenza, che riguarda un’azienda quotata al New York Stock Exchange e il futuro di oltre mille lavoratori, oltre all’intero comparto del mobile imbottito del territorio.

Le richieste di chiarimento

Sulla vicenda è intervenuto anche Ubaldo Pagano, consigliere regionale ed ex deputato PD, che ha annunciato la presentazione di una richiesta formale di chiarimenti alla famiglia Natuzzi, con l’obiettivo di definire con chiarezza la posizione dell’azienda nell’ambito del tavolo di crisi.

La situazione resta aperta, mentre prosegue il confronto tra istituzioni, sindacati e azienda sul futuro occupazionale del distretto.