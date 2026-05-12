Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, Spaccavento: “Fase decisiva verso l’operatività entro l’estate 2026”

BARI - “La Commissione Sanità oggi ha svolto un’importante funzione di trasparenza istituzionale e monitoraggio, acquisendo elementi concreti, dettagliati e incoraggianti sul percorso di avvio del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, una delle opere sanitarie più attese e strategiche della Regione Puglia”.

Così il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Spaccavento, al termine dell’audizione con il direttore generale della ASL Bari, Fruscio, e con l’assessore regionale Pentassuglia, dedicata allo stato di avanzamento del nuovo presidio ospedaliero.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il quadro economico dell’opera, che prevede circa 135 milioni di euro per la realizzazione della struttura, a cui si aggiungono 60 milioni per il completamento e 13 milioni destinati alla viabilità e agli interventi propedeutici all’attivazione.

“Non sono previste ulteriori spese per l’avvio dell’ospedale — ha sottolineato Spaccavento — segno di una programmazione attenta e responsabile nell’uso delle risorse pubbliche”.

Sul piano tecnico-amministrativo, è stata inoltre comunicata la presentazione della SCIA antincendio, avvenuta l’11 maggio, passaggio ritenuto fondamentale per il percorso di agibilità, autorizzazione e accreditamento della struttura.

Il trasferimento delle attività coinvolgerà circa 602 unità provenienti dall’ospedale San Giacomo di Monopoli e sarà gestito in modo graduale con il supporto di Sanitaservice ASL Bari, garantendo continuità assistenziale. Priorità sarà data ai reparti di emergenza-urgenza, medicina interna, chirurgia, radiodiagnostica e laboratorio analisi.

È stato inoltre confermato che il personale sanitario è già impegnato nella nuova struttura per attività formative, simulazioni cliniche e verifica dei percorsi assistenziali.

Il nuovo ospedale sarà un presidio di primo livello, dedicato alle acuzie, e includerà servizi come Stroke Unit ed Emodinamica, con tutti i reparti già presenti nel San Giacomo.

“Si tratta di un salto di qualità per l’intera sanità territoriale — ha dichiarato Spaccavento — con un’offerta più moderna ed efficiente per i cittadini”.

Durante l’audizione è stato annunciato anche l’avvio delle procedure concorsuali per il potenziamento del personale sanitario, con nuovi bandi per medici, infermieri e OSS.

L’assessore Pentassuglia ha inoltre chiarito che l’ospedale di Putignano non subirà chiusure: il nuovo presidio non sostituirà altri ospedali, ma rafforzerà l’intera rete sanitaria territoriale.

Previsto infine un piano per la mobilità e i collegamenti tra i comuni interessati e il nuovo ospedale, oltre allo sviluppo dei servizi territoriali collegati alla futura Casa di Comunità di Monopoli.

La piena operatività del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano è attesa entro la fine di giugno 2026.