PAZ 70, la Regione Puglia celebra Andrea Pazienza nel settantennale della nascita

BARI - Nel settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, la Regione Puglia promuove “PAZ 70”, una rassegna di quattro appuntamenti dedicati al grande fumettista italiano che si svolgeranno tra il 23 maggio e il 17 luglio nelle città di San Severo, Foggia, Bari e Lecce.

Il progetto, che ruota attorno alle parole chiave imparare, disegnare, raccontare e sovvertire, propone incontri con studiosi, autori e professionisti del fumetto e della narrazione per rileggere l’opera di Pazienza e il suo impatto sulla cultura contemporanea. L’iniziativa intende valorizzare il suo linguaggio artistico e la sua capacità di innovazione, restituendo la complessità di un autore che ha profondamente segnato il panorama della satira e del fumetto italiano.

Il primo appuntamento è in programma il 23 maggio al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, con un incontro dedicato al tema “Imparare”. Interverranno il sociologo della cultura Stefano Cristante, l’imprenditore turistico e amico d’infanzia di Pazienza Luigi Damiani, il poeta e saggista Enrico Fraccacreta e Antonello Vigliaroli, coordinatore dell’Archivio Bibliografico “Andrea Pazienza”.

Il secondo incontro si terrà il 12 giugno al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia e sarà dedicato al tema “Disegnare”, con la partecipazione del fumettista Simone Angelini, del semiologo Daniele Barbieri, dell’esperta di fumetto Francesca Romana Capone e ancora Antonello Vigliaroli.

Il 26 giugno l’Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari ospiterà l’appuntamento “Raccontare”, con interventi del docente di storia del fumetto Domenico Elia, della fumettista Cinzia Leone e del giornalista e saggista Luca Raffaelli.

Il ciclo si concluderà il 17 luglio al Convitto Palmieri di Lecce con “Sovvertire”, che vedrà la partecipazione del mediologo Sergio Brancato, dello stesso Stefano Cristante, del fumettista Giuseppe Palumbo, della ricercatrice Carlotta Vacchelli e dello scrittore Nicola Lagioia.

Il progetto, ideato da Stefano Cristante e Luigi De Luca, è organizzato da Puglia Culture e promosso dai Poli Biblio-Museali di Puglia in collaborazione con il Comune di San Severo. Il comitato scientifico riunisce studiosi e professionisti del settore tra cui Daniele Barbieri, Sergio Brancato, Francesca Romana Capone, Stefano Cristante, Luca Raffaelli, Carlotta Vacchelli e Antonello Vigliaroli.

Andrea Pazienza, nato nel 1956 a San Benedetto del Tronto e cresciuto a San Severo, ha segnato profondamente la storia del fumetto italiano con una produzione che ha unito satira, sperimentazione e narrazione visiva. Dalle esperienze di “Cannibale” e “Il Male” fino a “Frigidaire” e “Tango”, la sua opera ha attraversato la cultura giovanile italiana degli anni Settanta e Ottanta, lasciando personaggi iconici come Zanardi, Pentothal e Pompeo.