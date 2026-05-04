Playoff Serie C, il Cerignola esce di scena: 1-1 a Crotone, decide il piazzamento
FRANCESCO LOIACONO - Si ferma al primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C il cammino dell’Audace Cerignola, che pareggia 1-1 allo stadio Ezio Scida contro il FC Crotone ma viene eliminato in virtù del peggior piazzamento in classifica nella stagione regolare del girone C. I pugliesi avevano chiuso al nono posto, mentre i calabresi si erano classificati sesti.
La partita si apre con un avvio aggressivo dei padroni di casa: già al 2’ Sandri sfiora il vantaggio, seguito al 10’ da Vinicius che, di testa, non riesce a indirizzare in porta. Il Crotone continua a spingere e crea altre occasioni con Pasquale al 19’ e Gallo al 30’, senza però trovare la rete.
Nella ripresa, al 5’ è il Cerignola a rendersi pericoloso con D’Orazio, che non riesce a concretizzare una buona opportunità. Due minuti più tardi, al 7’, arriva il vantaggio del Crotone: Musso insacca con un tocco di destro su cross di Zunno.
Il Cerignola prova a reagire ma spreca al 13’ con Cretella da posizione favorevole. Quando tutto sembra deciso, nei minuti di recupero arriva il pareggio: al 92’ Groppelli devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Moreso su un cross di Russo, fissando il punteggio sull’1-1.
Non basta però ai pugliesi: il regolamento premia il miglior piazzamento e consente al Crotone di accedere al secondo turno dei playoff, dove affronterà la Casertana FC mercoledì 6 maggio allo stadio Alberto Pinto.