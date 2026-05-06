Polignano a Mare set della serie polacca “Felicità”: riprese concluse tra centro storico e la storica gelateria “Il Super Mago del Gelo”

POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare torna protagonista del cinema e della televisione internazionale. Si sono concluse nel borgo pugliese le riprese della nuova serie tv polacca “Felicità”, produzione destinata alla messa in onda sull’emittentenel prossimo autunno.

Le location scelte dalla produzione hanno incluso alcuni dei luoghi più iconici della città: il centro storico affacciato sull’Adriatico e la celebre gelateria “Mario Campanella – Il Super Mago del Gelo”, diventata negli anni uno dei punti di riferimento turistici più noti della zona.

Una storia al femminile tra amore e rinascita

Secondo le anticipazioni diffuse sui canali social della rete televisiva polacca, la serie racconta “una storia di donne che cercano la felicità, l’amore, si ribellano, cadono e ritrovano la forza di credere in se stesse”. Un intreccio che unisce temi sentimentali e percorsi di emancipazione personale.

Un cast internazionale tra Polonia e Italia

Il progetto vede la partecipazione di un cast misto, composto da interpreti polacchi e italiani. Tra i nomi annunciati figurano Laura Breszka, Anna Dereszowska, Dawid Ogrodnik e Klementyna Karnkowska, insieme agli italiani Monika Mariotti, Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Francesco Bertozzi, Eugenio Ricciardi e Alessandro Bressanello.

Polignano sempre più set internazionale

Con questa produzione, Polignano a Mare consolida ulteriormente la propria attrattività come set cinematografico e televisivo internazionale, grazie ai suoi scorci suggestivi e al forte richiamo turistico che da anni la rende una delle località più riconoscibili della Puglia.

Le riprese si sono svolte tra il borgo storico e le attività del centro, contribuendo a portare ancora una volta il nome della città su una scena mediatica europea.

👉 La serie è attesa in onda in Polonia nel corso del prossimo autunno.