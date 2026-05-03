Porto Cesareo, ricerche senza esito per Mimmo Piepoli disperso in mare
PORTO CESAREO - Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Mimmo Piepoli, il 39enne scomparso in mare venerdì a Porto Cesareo mentre praticava kitesurf.
Le attività coinvolgono un ampio dispositivo di soccorso: in mare operano le motovedette della Guardia Costiera, mentre dall’alto sorvola l’area l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco, supportato anche da mezzi dell’Aeronautica Militare Italiana.
Sul litorale sono impegnati carabinieri e polizia municipale a supporto delle operazioni di ricerca.
L’area delle ricerche
Le operazioni si concentrano soprattutto nella zona a ridosso del lido Tabù, punto in cui il giovane sarebbe stato avvistato per l’ultima volta.
Nel corso delle ricerche è stata recuperata su un isolotto una vela, elemento che potrebbe appartenere all’attrezzatura utilizzata dal kitesurfer.
Le ricerche proseguono senza interruzione, ma al momento non sono stati registrati risultati concreti sul ritrovamento del disperso.