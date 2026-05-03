San Donaci, doppia tragedia familiare: fratello e sorella morti a poche ore di distanza

SAN DONACI - Dramma a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove un fratello e una sorella sono morti a poche ore di distanza, mentre una terza sorella è ricoverata in gravi condizioni.

Il malore fatale di Angelo Verdoscia

La prima tragedia ha colpito Angelo Verdoscia, 50 anni, che si è sentito male mentre si trovava in un bar. L’uomo avrebbe chiesto a un amico di accompagnarlo a casa perché non si sentiva bene, ma non è riuscito a raggiungerla: si è accasciato in strada ed è morto per un infarto fulminante.

Il secondo lutto in famiglia

Poche ore dopo, la sorella Claudia Verdoscia, 62 anni, colpita dal dolore per la perdita del fratello, ha accusato a sua volta un malore improvviso che le è stato fatale.

La terza sorella ricoverata

La terza sorella, profondamente provata dagli eventi, si è sentita male ed è stata trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

Una famiglia molto conosciuta

Angelo e Claudia Verdoscia erano molto conosciuti nella comunità locale: una famiglia numerosa, con dieci figli, descritta come unita e legata al lavoro nei campi. I funerali dei due fratelli si sono svolti sabato, in un clima di grande commozione.