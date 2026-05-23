Rientrato in Italia Dario Depalma, il 27enne lucano della Global Sumud Flotilla

ROMA - È atterrato nel pomeriggio di sabato 23 maggio all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, Dario Depalma, il 27enne di Bernalda, in provincia di Matera, unico lucano ad aver preso parte alla seconda missione internazionale della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

Il giovane è già in viaggio verso la Basilicata, dove ad attenderlo ci sono la madre Adriana e il fratello Mirko.

Depalma ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, ma ha raccontato di aver subito violenze durante la detenzione. “Ho subito violenza senza alcuna ragione, solo per il puro piacere di esserlo”, ha dichiarato al suo rientro.

Il 27enne ha poi voluto collegare la propria esperienza alla situazione vissuta dai detenuti palestinesi: “Questa è solo una piccola parte di quello che 11mila prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane vivono ogni giorno”.