Rubino Wine Party 2026: vino, degustazioni e musica per l’evento simbolo della primavera pugliese



Torna a Brindisi uno degli appuntamenti più attesi della stagione enoturistica del Sud Italia: Rubino Wine Party 2026, l’evento firmato Tenute Rubino che celebra l’identità contemporanea del vino pugliese in un’esperienza immersiva tra degustazioni e musica dal vivo. Torna a Brindisi uno degli appuntamenti più attesi della stagione enoturistica del Sud Italia: Rubino Wine Party 2026, l’evento firmato Tenute Rubino che celebra l’identità contemporanea del vino pugliese in un’esperienza immersiva tra degustazioni e musica dal vivo.





Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 20:00, Tenute Rubino apre le porte della sua cantina che per una sera indossa un abito glamour e accoglie, per un party esclusivo, quanti amano accompagnare un ottimo calice di vino con del buon cibo e della buona musica. Un evento esclusivo, a numero limitato e su prenotazione, pensato per appassionati di vino, food lovers e amanti della musica contemporanea.





Un grande evento firmato Tenute Rubino scandito in tre diversi momenti. Il primo dedicato alla degustazione Wine & Food: in apertura della serata, gli ospiti potranno partecipare a una raffinata degustazione enogastronomica che mette al centro le nuove annate dei vini bianchi e rosati Tenute Rubino, con una particolare attenzione dedicata al re dei nostri rosati “Oltremè Rosato”, protagonista assoluto della serata, come protagonista è il Susumaniello per Brindisi. I colori che ricordano un tramonto di inizio estate e l’atmosfera dell’evento richiameranno proprio le tonalità distintive dell’etichetta, creando un filo conduttore visivo ed emozionale.





La proposta gastronomica sarà curata dal team di Numero Primo, la vinoteca di Tenute Rubino, che interpreterà il territorio attraverso una selezione di specialità locali in abbinamento ai vini della cantina.





Musica live e dj set scandiranno il ritmo del Rubino Wine Party.





Al termine dell’esperienza Wine&Food, prenderà il via la programmazione musicale, con tre protagonisti della scena contemporanea:

Nikaleo aprirà la serata con un live set che fonde neo soul, R&B e hip hop, confermandosi tra le voci più interessanti del panorama funk pugliese. Dopo importanti palchi nazionali come Uno Maggio aTaranto, Locus Festival e Raffo Fest, l’artista continua a distinguersi per versatilità e presenza scenica. Autrice di colonne sonore per Rai1, Rai Cinema e Rai3, ha pubblicato gli album Angelo Nero e Funktomatica, oltre a numerose collaborazioni tra jazz, house e urban.

A seguire, Jealousy, format internazionale club-oriented, porterà in consolle tutta l’energia degli anni 2000: un viaggio sonoro tra hit iconiche e vibrazioni dance che hanno segnato un’epoca, trasformando la pista in un’esperienza collettiva ad alto tasso di adrenalina.

Il gran finale sarà affidato a Chicco Giuliani, dj, producer e volto noto della radio nazionale, che guiderà il pubblico in un set coinvolgente di house music ed elettronica. Con esperienze nei più prestigiosi club italiani come Villa delle Rose, Coconuts e Peter Pan, e produzioni pubblicate su etichette internazionali come King Street Sounds e Hed Kandi, Giuliani rappresenta una garanzia di qualità e groove.





Rubino Wine Party si conferma come un evento chiave nel calendario degli appuntamenti enogastronomici in Puglia, dando forma ad un’esperienza in cui vino, cibo e musica si intrecciano in modo coinvolgente. Anno dopo anno, l’appuntamento richiama una community sempre più ampia e internazionale.





Il mese di maggio, con l’evento glamour che anticipa l’estate, è anche quest’anno, e senza ombra di dubbio, Rubino Wine Party.





Sono previste due modalità di partecipazione, solo su prenotazione ed acquisto ticket:

· Full Experience dalle h 20 - euro 45 — percorso completo Wine & Food e concerto

· After Party dalle h 22.30 - euro 25 euro — 2 calici in degustazione e accesso al concerto





Info: +390831571955 | +393773713039