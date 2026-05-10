Scanzano Jonico, scomparso 52enne: ricerche in corso coordinate dalla Prefettura di Matera

SCANZANO JONICO - Proseguono a Scanzano Jonico, nel Materano, le ricerche di Nicola Scarascia, 52 anni, nato e residente in Germania ma da alcune settimane domiciliato nel comune di origine della sua famiglia, di cui si sono perse le tracce dalla sera di venerdì.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Matera, che ha attivato il Piano per le persone scomparse. Sul campo sono impegnati i carabinieri della Compagnia di Policoro, guidati dal maggiore Roberto Rampino, i Vigili del fuoco, i volontari del Gruppo lucano della Protezione civile, le unità cinofile molecolari e gli agenti della Polizia locale.

L’auto dell’uomo è stata ritrovata parcheggiata nel quartiere Santa Sofia, dove il 52enne risiede e dove sarebbe stato visto per l’ultima volta. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per raccogliere elementi utili a ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Le ricerche proseguono senza sosta, con il coordinamento delle autorità locali e il coinvolgimento delle diverse squadre operative sul territorio.