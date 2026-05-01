Schianto sulla Ostuni–Ceglie: muore 21enne di Bisceglie, due feriti

OSTUNI - Tragedia sulla strada nel Brindisino: una ragazza di 21 anni di Bisceglie ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica.

Secondo le prime informazioni, la giovane era alla guida di una Fiat 500 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes. L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 21enne non c’è stato nulla da fare.

Nel sinistro sono rimaste ferite altre due persone, le cui condizioni sono in fase di valutazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.