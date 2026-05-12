Sede di Brindisi della Camera di Commercio Br-Ta: concluso l’allarme-bomba



I ringraziamenti del Vice Presidente vicario Franco Gentile alle Forze dell'Ordine.





BRINDISI - Si è concluso nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, l’allarme-bomba che ha interessato per alcune ore la struttura della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, a Brindisi in via Bastioni Carlo V.





Allertato dal personale camerale, si è recato presso la sede il Vice Presidente vicario Franco Gentile il quale ha interloquito con i responsabili di Polizia e Carabinieri presenti sul posto allo scopo di facilitare i controlli all’interno dell’edificio che ospita gli uffici dell'Ente.





"Fortunatamente si è trattato di un falso allarme – ha dichiarato Gentile – e quindi il personale della Camera è rientrato nei propri uffici ed ha ripreso le attività. Colgo l’occasione, comunque, per rivolgere un ringraziamento alle Forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente sul posto ed hanno effettuato i controlli del caso nel più breve tempo possibile e con grande professionalità. Il che ha contribuito a tranquillizzare anche il personale camerale".